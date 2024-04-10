ما لا تعرفه عن كهف الرعب كوسكير (صور)
في زمن ما، ما قبل التاريخ، كان الدخول إلى كهف يبلغ عمقه 36 مترا تحت الأرض أقل صعوبة بكثير مما عليه الحال الآن، رغم أنك في ذلك الوقت الغابر، كان عليك أن تحبو حبوا في ممر ضيق طوله 150 مترا لا يتسع سوى لامتداد جسدك كي تعبره للوصول إلى الكهف المحصن.
شيء غريب كانت تخبئه المياه على ساحل مرسيليا، قاد الفضول ابن المدينة الفرنسية العريقة هنري كوسكير لاستكشافه في العام 1985.
استطاع كوسكير، الغوص 36 مترا تحت المياه ليجد النفق سالف الذكر، وتمكن من اجتيازه رغم المجازفة، ليصل إلى كهف تغمر المياه منتصفه بأعماق تصل إلى 24 مترا ، فيما يبلغ ارتفاع أعلى صخرة فيه غير مغمورة بالمياه إلى 30 مترا.
كان شعور كوسكير رائعا عندما استطاع التنفس في كهف تحت سطح البحر مباشرة، ولكن ما كان يتجاوز هذا الشعور روعة اكتشاف رسوم على جدرانه لظباء وخيول وثيران وفقمات وطيور وحيوانات كانت موجودة في جنوب فرنسا خلال العصر الجليدي قبل 720 ألف سنة.
أطلق العلماء على الكهف اسم مكتشفه، كوسكير، وأرسلوا بعثات علمية لرؤية ما يحويه من تفاصيل ورسوم نقشها من عاش فيه ذات يوم، وكانت الحصيلة مقتل 3 غواصين حاولوا الدخول للكهف العام 1991، ولكن بعد ذلك مع توفر التقنيات الحديثة لا سيما المتعلقة بالغطس والاتصال نجح كثيرون محظوظون ووثقوا بعدسات كاميراتهم روعة المكان كما خطورته.