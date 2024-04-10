ما لا تعرفه عن كهف الرعب كوسكير (صور)

في زمن ما، ما قبل التاريخ، كان الدخول إلى كهف يبلغ عمقه 36 مترا تحت الأرض أقل صعوبة بكثير مما عليه الحال الآن، رغم أنك في ذلك الوقت الغابر، كان عليك أن تحبو حبوا في ممر ضيق طوله 150 مترا لا يتسع سوى لامتداد جسدك كي تعبره للوصول إلى الكهف المحصن.