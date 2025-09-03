logo
القضاء المصري يحدد جلسة الحكم بأزمة هالة صدقي وخادمتها

الفنانة المصرية هالة صدقيالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي
03 سبتمبر 2025، 6:41 م

بعد 14 يومًا فقط يُنطق بالحكم في قضية الفنانة المصرية هالة صدقي ضد خادمتها، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، إذ حجزت هيئة المحكمة، اليوم الأربعاء، الجلسة للنطق بالحكم يوم 17 سبتمبر/أيلول 2025.

ووفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية، كان محامي الفنانة هالة صدقي قد تقدم ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، متهمًا إياها بالتهديد والابتزاز من خلال الاتصال ببعض المقربين من الفنانة للضغط عليها للعودة للعمل لديها مرة أخرى، مهددة بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال رفضت.

وكشفت التحقيقات أن هالة صدقي اتهمت خادمتها أيضًا بالتشهير والسب والقذف من خلال مقاطع فيديو بثّتها الأخيرة عبر حسابها على "فيسبوك" ومنصات أخرى.

وقدّم محامي الفنانة مستندات و"فلاش ميموري" عليها ما يثبت شكواه من وقائع التشهير والسب والقذف، كما طلب سماع شهود الإثبات الذين استندت إليهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز.

من جانبها، استمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الإثبات، كما فحصت المقاطع المرئية المقدمة من محامي الشاكية، وتأكدت من صحتها وما تحويه من عبارات تتضمن التشهير والسب والقذف.

