مصر.. استمرار حوادث التسمم الغذائي يثير القلق في المنيا

تستمر حوادث التسمم الغذائي في محافظة المنيا، شمالي صعيد مصر، لتكشف عن خلل متكرر في منظومة الوعي المجتمعي والرقابة الصحية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

ورغم اختلاف الأسباب في كل واقعة، فإن القاسم المشترك بينها يظل الإهمال الجسيم في التعامل مع المواد السامة، وفي مقدمتها المبيدات الحشرية.

وفي أحدث فصول هذه الحوادث، أُصيب ستة عمال، بينهم سيدتان، اليوم الجمعة، بحالات تسمم حادة نتيجة تناولهم عنبًا مرشوشًا بمبيد حشري، داخل إحدى مزارع العنب الواقعة بالظهير الصحراوي الغربي، جنوبي المحافظة، وقد جرى نقل المصابين بواسطة نقطة إسعاف قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا يُفيد بحدوث تسمم جماعي لعدد من العمال داخل المزرعة، وبانتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث وإجراء الفحص الأولي، تبيّن أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا، وجميعهم من سكان قرية صفط الخمار، وقد تضمنت جميع الإصابات مُعاناة من مغص معوي حاد، وفورًا، تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف الملابسات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من واقعة تسمم مأساوية هزت محافظة المنيا بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، حين كشفت التحقيقات عن جريمة قتل عمد، ارتكبتها زوجة أب بحق ستة أطفال وزوجها، مستخدمةً المبيد الحشري ذاته، لكن هذه المرة، بإضافته إلى الطعام عمدًا، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية الغامضة التي عرفتها المنطقة أخيرًا على مدار نحو 50 يومًا من التحقيقات.

ورغم اختلاف الدوافع بين الحادثتين، فإن القاسم المشترك، وهو سهولة تداول واستخدام المبيدات الحشرية دون رقابة، يطرح تساؤلات مقلقة بشأن غياب القوانين الرادعة، وانعدام برامج التوعية، خاصة في القرى، التي ما زال سكانها يفتقرون لأبسط قواعد التعامل الآمن مع المواد السامة.

وأكدت مصادر طبية ومُتخصصة في مجال الزراعة بمحافظة المنيا أن هذه الحوادث المُتعلقة بالتسمم من المبيدات الحشرية لا تُعد مجرد مصادفة، بل مؤشرًا واضحًا على أزمة متجذرة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع حد للمخاطر الذي تُهدد الأرواح، مُطالبين بضرورة تنظيم استخدام المبيدات، وفرض رقابة حقيقية، وتفعيل حملات توعية شاملة في كافة أرجاء المحافظة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، شهدت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا في 23 أغسطس الجاري كارثة جديدة بتسمم غذائي أصاب 11 شخصًا من أسرة واحدة، مصحوبًا بأعراض المغص والقيء والإسهال وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، فقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى مركز ديرمواس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إشارة بوصول 11 شخصًا إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لا سيما أنه تم إجراء غسل معوي لهم جميعًا، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.