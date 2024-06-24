شاعرة تحمّس أدونيس لتقديمها للقارئ العربي.. من هي؟

"كائن أسطوري في صورة امرأة شاعرة تبث الفتنة بمعانيها الإبداعية والجمالية" هكذا وصف الشاعر والناقد السوري أدونيس الشاعرة المكسيكية، ذات الأصول اللبنانية، "جانيت لوزانو كلاريوند" في مستهل تقديمه لمختاراتها الشعرية المترجمة إلى العربية، والتي تحمل عنوانا لافتا "المرأة ..التعب..أشجار الحور".

ويؤكد أدونيس أن "جانيت" تذكرنا أن "المخيلة سهر على الواقع وأن الواقع نفسه نائم لا يوقظه حقا إلا الشعر، وسواء كانت القصيدة لحظة فرح أو غيمة حزن، فإن الجرح الذي لا يلتئم، جرح الوجود، هو نفسه المكان الذي ينبجس منه الشعر". ويضيف أن قصائد الشاعرة ذات الأصول اللبنانية تفعل ما يفعله أي إبداع حقيقي وهو أن "يتخطى جذريا كل ما يغلق العالم، جامحا أبدا في سفره لاكتشاف المجهول".

وتعبر قصائد المختارات عن هشاشة المرأة وضعفها العاطفي في مواقف كثيرة كما جاء في قصيدة "تكوين " حيث تقول: مثل مرآة تنزف / مثل جرح يقطر / أنزلق / أضعف وأنزلق من فوهة بركان".

وتجسد الشاعرة خيبة الأمل الأنثوية في الحب وكيف يتحول إلى مصدر تهديد بدلا من أن يكون مصدر طمأنينة قائلة في المقطع الثاني من قصيدة " إشارات": "أريد أن أداعب شعرك المتعب / أن أرج الطين / وأدخل فيك خلية خلية / لا تتأثر بحنينك / هكذا أكون شبه ميتة / أعيش في احتضار دائم / على ضفة الخوف منك / ينقصني حب ".