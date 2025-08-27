طفل يحزم أمتعته في "كيس قمامة" للمبيت عند جاره (فيديو)

أثار مقطع مصور لطفل أمريكي تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره وهو يحمل كيس قمامة مليئًا بوسادة وبطانية وبعض الأغراض، استعدادًا للمبيت عند جاره المقرّب.

الطفل والتر، الذي لا يتجاوز بضع سنوات، قرر حزم "أمتعته" بنفسه والانتقال إلى منزل صديقه، في مشهدٍ وثّقته والدة أحد الأطفال ونشرته على "تيك توك"، حيث حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة وتفاعل إيجابي من المستخدمين.

وقالت والدة والتر لمجلة People، إن المقطع عكس عمق العلاقة بين العائلتين، مشيرةً إلى أن الأطفال أصبحوا يقضون معظم أوقاتهم معًا منذ انتقال الجيران الجدد، حتى أنهم اشتروا سريرًا بطابقين خصيصًا للمبيت المشترك.

العلاقة بين الأسرتين تطورت لتشمل أنشطة يومية ووجبات مشتركة، فيما تحوّل الفناء الخلفي إلى مساحة لعب ومغامرات، حيث بنى الأب حصنًا صغيرًا يجتمع فيه الأطفال بشكل دائم.

أخبار ذات علاقة فاز بمسابقة للماشية.. طفل يخطف القلوب بعفويته مع ماعزه (فيديو)

ورغم أن المقطع صُوّر بعفوية، إلا أن بساطته وروح الطفولة التي عكستها تفاصيله جعلت منه مادة تبعث على البهجة، وفق تعليقات المتابعين الذين تمنوا لأطفالهم مثل هذه الصداقات.