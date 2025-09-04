بعد نجاحه على نتفليكس.. هل سيعود Wednesday بموسم ثالث؟

ينتظر عشاق مسلسل Wednesday بفارغ الصبر الموسم الثالث بعد انتهاء الموسم الثاني بمشاهد مثيرة تركت جمهور نتفليكس متشوقًا لمعرفة المزيد.

وتجسد الممثلة جينا أورتيغا شخصية Wednesday، المستكشفة لحياة غامضة في أكاديمية نيفرمور، حيث تكشف عن ألغاز مرتبطة بماضي عائلتها في سلسلة مستوحاة من أفلام "عائلة آدامز".

حقق المسلسل منذ عرض أولى حلقاته في نوفمبر 2022 نجاحًا عالميًّا، ليصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصة خلال أول 90 يومًا.

والموسم الثاني انقسم إلى جزأين: الجزء الأول من الحلقات 1 إلى 4 عُرض في أغسطس 2025، والجزء الثاني (5-8) صدر في 3 سبتمبر، منهيًا الموسم بأحداث مفاجئة أثارت تساؤلات حول مستقبل المسلسل.

وفي إعلان رسمي خلال أغسطس 2025، أكدت نتفليكس تجديد المسلسل لموسم ثالث. وأشار المؤلفان آل غوف ومايلز ميلار إلى أن الموسم القادم سيركز على توسيع عالم "نيفرمور" والغوص أعمق في شخصية Wednesday وأسرار عائلة آدامز، مع بعض الإيحاءات لعلاقات عائلية معقدة وأحداث خارقة للطبيعة.

وتشير التلميحات إلى استعادة Wednesday لقواها النفسية، واستكشاف أسباب تصرفاتها الأخيرة في الموسم السابق، إضافة إلى تغييرات محتملة في قيادة أكاديمية نيفرمور بعد وفاة بعض الشخصيات الرئيسية.

حتى الآن، لم يُعلن موعد عرض الموسم الثالث أو أعضاء فريق التمثيل العائدين، لكن من المتوقع أن تعود جينا أورتيغا كشخصية محورية. ويُعد الموسم المقبل بحسب المؤلفين، الأكثر ظلمة وإثارة في سلسلة "عائلة آدامز" حتى الآن.