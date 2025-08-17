logo
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز سولاويسي في إندونيسيا

قياس الزلزال المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 2:29 ص

ذكر "مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض"، اليوم الأحد، أن زلزالاً هز مدينة "سولاويسي" في إندونيسيا.

وأضاف المركز الألماني أن الزلزال  بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس "ريختر" ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق السبت، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة مقاطعة "بابوا" شرق إندونيسيا، بحسب "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".

ورصد حدوث الزلزال في حوالي الساعة 17:24 (8:24 ت غ)، في منطقة على بعد 193 كيلومتراً شمال غرب بلدة "أبيبورا" في مقاطعة "بابوا".

وتزامناً مع تلك الزلال، أكدت مصادر عدم وجود أي خطر أو تهديد محتمل بوقوع مد بحري "تسونامي".

