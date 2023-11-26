الجفاف يقيّد استخدام المياه للزراعة في العراق

يعاني 60% من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة، وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية، داعية السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازيًا الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية؛ ما أدى إلى تحسّن معدلات المحاصيل.

وأجرت المنظمة الدراسة خلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب في أربع محافظات عراقية، بناءً على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصًا. وكانت 40% من العيّنة من النساء، و94% من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.