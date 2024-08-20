كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سبب تعرضها للظلم كلما ظهرت في عمل جديد أو حتى لقاء حواري، مشيرة إلى أن شاشة السينما أو التلفزيون تجعلها دائمًا تبدو أكبر من سنها الحقيقي، وهو الأمر المزعج بالتأكيد لأي فنانة أو امرأة عمومًا.

وأوضحت نيكول في تصريحات للصحافة المحلية المصرية أن بشرتها تحتاج إلى إضاءة خاصة، مشيرة إلى أن وجهها يظهر منتفخًا دائما، بسبب اضطرابات النوم ومشكلاته، وليس بسبب "البوتكس" أو "الفيلر" كما يظن البعض.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن جمالها طبيعي ووراثة نتيجة جينات عائلية، ولكن كثرة عمليات التجميل أخيرًا أصبحت تظلم الفنانة الجميلة؛ لأن بعضهم يظن أن جمالها "صناعي".

واعترفت نيكول سابا أن فكرة التقدم في السن تخيفها؛ لأنها اعتادت ممارسة الرياضة والحركة والطاقة، موضحة أنها تحاول ألا تسمح لهذا التخوف بأن يتحول إلى هاجس مبالغ فيه.

وأما عن سبب عدم ظهور ابنتها على السوشيال ميديا، أكدت أنها تترك لها الحرية في ذلك مستقبلًا، ولكنها تخاف من انتقادات بعضهم.

وقالت "عدم ظهور ابنتي على السوشيال ميديا له أسباب، وعندما أشعر أننا استطعنا أن نقاوم ما يحدث من إساءات ستظهر، وأنا أخاف حاليًّا من قلة الأدب وانفتاح السوشيال ميديا".