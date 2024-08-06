اعتذر فندق فاخر في باريس للاعبة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا وليامز، بعدما شكت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاهده الملايين من أنها مُنعت وأُسرتها من دخول أحد مطاعم الفندق، أمس الإثنين.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، كتبت وليامز على منصة "إكس": "يا إلهي، لقد مُنعت من الصعود إلى مطعم خاو على سطح (الفندق) يطل على أحد أجمل الأماكن لتناول الطعام، لكن هذا لم يحدث أبدا مع أطفالي. إنها أول مرة".

وكانت وليامز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، واحدة من حاملي الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وهي أيضا واحدة من المشاهير الذين جاؤوا لمشاهدة نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز في الألعاب الأولمبية.

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وحقق منشورها أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

ورد فندق بينينسولا باريس، وهو فندق فئة الخمس نجوم وبه مطعم فاخر يطل على برج إيفل، سريعا وقال: "عزيزتي السيدة وليامز، رجاء قبول خالص اعتذارنا عما أصابك من خذلان الليلة. لسوء الطالع، الحانة على سطح الفندق كانت بالفعل محجوزة بالكامل والطاولات الخالية الوحيدة التي رأيتيها تابعة لمطعمنا الفاخر لوازو بلان الذي كان محجوزا بالكامل".

وأتبعها برسالة أخرى، جاء فيها: "نتشرف دائما بالترحيب بكم وسنظل دائما نرحب بكم".

وجاءت بعض الردود على منشور وليامز داعمة لها، وورد فيها أنه من غير المقبول ألا يفسح المطعم مكانا لها، بينما قال آخرون إن المشاهير ليس لهم حق أكثر من أي شخص آخر في دخول مطعم محجوز بالكامل.