شجاعة طفل يمني تنقذ شقيقته من الخطف باللحظة الأخيرة (فيديو)

قادت شجاعة طفل، في محافظة ذمار شمالي اليمن، إلى إنقاذ شقيقته، من محاولة اختطاف على يد امرأة نجحت في أخذها من جانب منزلها، قبل أن يُسارع الطفل باللحاق بها وانتزاع شقيقته منها.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطعًا مرئيًا التقطته إحدى كاميرات المراقبة، وثّقت اللحظة التي استطاع فيها الطفل اللحاق بشقيقته، وأخذها من الخاطفة، في اللحظات الأخيرة قبل أن تقودها إلى المجهول.

وحاولت المرأة بحسب روايات يمنيين "التشويش على الطفل بإعطائه غرضًا لا يحمل أي قيمة، وأوصته أن يمنحه لوالدته، قبل أن تحاول أخذ شقيقته معها، إلا أنه سرعان ما انتبه لفعلتها وركض بعدها لإدراك شقيقته".

وانتشر المقطع المتداول بين اليمنيين على نطاق كبير، وسط إشادات واسعة، وعبارات الثناء التي انهالت على الطفل نظير صنيعه، وشجاعته وسرعة تصرفه في إدراك شقيقته التي حالت دون اختطافها.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة وسط الأهالي، وبثت الكثير من الرعب إلى قلوبهم، لا سيما في محافظة ذمار، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، التي كغيرها من المحافظات اليمنية التي تديرها، تعيش حالة من الفوضى وارتفاع معدل جرائم الاختطاف بشكل متصاعد.