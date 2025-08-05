حيلة الجمال تتحول إلى كابوس.. وجه براندي غلانفيل "يحترق" (فيديو)

في خطوة أثارت دهشة المتابعين وقلق المختصين، أثارت نجمة "ربات البيوت الحقيقيات في بيفرلي هيلز"، براندي غلانفيل، جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو على "تيك توك" يوم الأحد، 3 أغسطس، تُظهر فيه استخدامها لمزيل الشعر "Nair" على وجهها كـ"حيلة تجميلية".

وقالت غلانفيل، البالغة من العمر 52 عاماً، مازحةً في الفيديو: "ناير هو ينبوع الشباب، لقد اكتشفت السر"، لكنها أقرّت، لاحقاً، بأنها تركت المنتج لفترة أطول من اللازم، ما تسبب لها بألم شديد. وعلّقت قائلة: "أنا الآن في حالة احتراق.. لا تجربوا 7 دقائق مثلي".

هذا التصرف جاء وسط صراعها المستمر مع تشوهات في الوجه، والتي تعزوها إلى "طفيلي" تعتقد أنه يعيش تحت جلدها منذ عودتها عام 2023، بحسب ما صرّحت به، سابقاً، لـEntertainment Tonight.

@brandiglanvilleofficial Beauty hacks (this is a good one but do a test patch)I did 7 minutes and I'm on fire sooooioko don't to 7 minutes it also burned the loose skin off my arms & its 7 dollars 😎 mix up some aloe vera, cucumber and black tea put it in the freezer put it in the spray bottle and once it's cold enough spray all day cause I'm in some pain ♬ original sound - Brandi Glanville

وتفاعل المستخدمون عبر "تيك توك" بقلق كبير حيال مظهرها، محذّرين من احتمال تعرّضها لحروق كيميائية. وعلّق أحدهم، قائلاً: "حرق كيميائي؟ عليكِ التوجه للطوارئ فوراً"، بينما كتب آخر: "رجاءً لا تضعي Nair على وجهك".

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ورغم أن بعض منتجات "Nair" مخصصة للوجه، إلا أن الشركة تنصح عبر موقعها الرسمي بإجراء اختبار رقعة قبل الاستخدام، نظراً لأن تفاعل البشرة قد يتغير مع مرور الوقت. ولم تذكر غلانفيل نوع المنتج الذي استخدمته تحديداً.

وبحسب Healthline، فإن المواد الكيميائية الفعالة في هذه المنتجات، مثل" هيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد البوتاسيوم، قادرة على التسبب بحروق حتى عند الاستخدام السليم. ويُنصح بالتوجه إلى الطبيب فوراً إذا ظهرت بثور أو إفرازات صفراء في موقع الاستخدام.