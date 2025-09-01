للعام الثالث.. محمد رمضان خارج دراما رمضان

حسم الفنان المصري محمد رمضان الجدل الدائر حول مشاركته في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، معلنا غيابه للعام الثالث على التوالي منذ آخر ظهور له في مسلسل جعفر العمدة عام 2023، الذي حقق وقتها نجاحا جماهيريا واسعا.

وأكد رمضان في تصريحات إعلامية أنه لن يخوض السباق الرمضاني المقبل، لكنه شدد على تطلعه للعودة في موسم 2027 من خلال عمل درامي يحمل بصمته الخاصة ويليق بجمهوره.

وجاء هذا الإعلان ليضع حدا للتكهنات التي أثارها منشور غامض شاركه أخيراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تساءل فيه: "2026 أم 2027؟".

وبحسب مصادر إعلامية مصرية، فإن غياب رمضان عن عمل درامي جديد لا يعني غيابه التام عن أجواء رمضان المقبل، إذ يرجح أن يعود عبر جزء ثان من برنامج مدفع رمضان، الذي قدم لأول مرة في 2025 وحقق تفاعلا واسعا.

ويعود غياب رمضان عن الشاشة هذا العام إلى ازدحام جدول أعماله الفني خلال 2025، فقد أحيا حفلات غنائية داخل مصر وخارجها، إلى جانب انشغاله بمشاريع سينمائية، أبرزها فيلمه المرتقب أسد.

الفيلم من إخراج المصري العالمي محمد دياب، ويجسد ملحمة تاريخية عن ثورة العبيد في عهد الدولة العباسية، بمشاركة نخبة من الفنانين بينهم رزان جمال وكامل الباشا.

ومن المتوقع عرضه نهاية العام الجاري بعد جولة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.