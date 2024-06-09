سمكة "مخيفة" تحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل (فيديو)

حظي مقطع فيديو جرى تصويره، لسمكة Stargazer وهي تنظر إلى السماء، بملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن السمكة كانت في وضعية غريبة.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، وقعت الحادثة على أحد شواطئ سنغافورة، وذلك بعدما شعر رجل بالخوف إثر اكتشافه سمكة ذات مظهر وحشي تخرج من الرمال، حيث قام بالتقاط مقطع فيديو للسمكة، لكن لم يكن يدرك بأن هذا الفيديو القصير سيحظى بمشاهدات مليونية.

وقبيل التقاط مقطع الفيديو للسمكة، شعر المصور وهو رجل يدعى دينيس تشان بالخوف منها، لكنه بعدما اقترب منها أدرك بأنها سمكة يطلق عليها السكان المحليون اسم "مراقب النجوم"، حيث دفنت نفسها في الرمال للحصول على فريستها.