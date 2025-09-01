حريق يلتهم سيارة الإعلامي أنس بوخش (فيديو)

أعلن الإعلامي الإماراتي أنس بوخش تعرّض سيارته لحريق مفاجئ حين كان داخل أستوديو التصوير يُنهي تسجيل حلقة برنامج تلفزيوني.

وأوضح أنس أن الحريق اندلع قبل لحظات فقط من توجهه إلى السيارة، لافتًا إلى أن خللًا تقنيًا في أثناء التسجيل أدى إلى تأخّره بشكل غير متوقّع، وهو ما حال دون ولوجه داخل المركبة قبيل اندلاع النيران.

أخبار ذات علاقة أنس بوخش يكشف "حدود علاقته" مع دينا الشربيني

وقد نشر أنس بو خش عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" مقطعًا مرئيًا وثّق فيه لحظات الحريق، وعلّق قائلاً إن الواقعة بدت له "غريبة وعشوائية"، فقد وقعت بعد انتهاء التصوير وأثناء وداع الضيوف، ليُفاجأ بصوت أحدهم ينادي بأن هناك سيارة تحترق.

وعن تفاصيل اللحظة غير المتوقعة، قال أنس: "لقد سمعت أحدًا يُنادي بأن سيارة تحترق، شعرت وقتها أنها سيارتي، سرت بهدوء أطالع المشهد، وفعلاً كانت سيارتي".

وأشار في منشوره إلى أنه تردّد في توثيق الحادث، لكنه قرر مشاركة هذه اللحظات كما يشارك اللحظات السعيدة، مؤكدًا أن سرد الوقائع جزء من الواقع الذي لا يخلو من مفاجآت قاسية، على حد قوله.

أخبار ذات علاقة دينا الشربيني تؤكد دخولها في قصة حب جديدة.. هل هو أنس بوخش؟

وأضاف بوخش أنه يُعد تأخّره عن الوصول إلى السيارة "لحظة حظ"، قائلًا: "هذه اللحظات تجعلنا نفكر كم نحن محظوظون، لو لم يحدث الخلل التقني الذي أخرنا، لكنا في داخل السيارة، ولولا دقائق قليلة إضافية، لكان الوضع مختلفًا تمامًا".

وختم أنس منشوره بتوجيه الشكر لمن تواصلوا معه للاطمئنان، مضيفًا: "الحمد لله أن الحريق وقع في الوقت والمكان المناسبين، كان هناك عمّال في الموقع يمتلكون طفايات حريق، وقد استخدمنا أكثر من واحدة. لو وقع الحادث في أثناء القيادة أو بالقرب من المنزل، لا أحد يعلم كيف كان سيكون المشهد، الحمد لله نحن بخير وآمنون".