هل ينقل الفنان أشرف عبد الباقي فكرة "مسرح مصر" إلى العراق؟

تناول الفنان المصري أشرف عبد الباقي خلال ندوته في معرض بغداد الدولي موضوعات عدة، وكان لـ "مسرح مصر"، الذي حقق نجاحًا واسعًا في السنوات الماضية، نصيب من النقاش.

وردّ عبد الباقي على سؤال حول إمكانية نقل فكرة "مسرح مصر" إلى بغداد، قائلاً: "لو قلنا العراق على سبيل المثال، فيجب أن نقدم عملا عراقيا خاصا بأهل البلد"، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشباب الناجحين على منصات التواصل الاجتماعي في مثل هذا العمل، وإتاحة الفرصة لهم للوقوف على خشبة المسرح لتقديم الفن العراقي بما يتماشى مع العادات والتقاليد المحلية.

كما تطرّق الحوار إلى مصير الجزء السادس من مسلسل "راجل وست ستات"، الذي بدأ عرضه عام 2006، كاشفًا أن منتج العمل عرض عليه تقديم حلقات جديدة.

وأوضح أن الأمر لا يزال محل نقاش، خصوصًا بعد وفاة الفنانة مها أبو عوف، وتغيّر ملامح دور منة عرفة التي كانت تؤدي شخصية ابنته، لافتًا إلى أن عودتها ستُطرح باعتبارها متزوجة ولديها أطفال، قبل أن يعلّق: "هندرس الموضوع ولو نفع هنعمله".

وفي سياق متصل، يستعد أشرف عبد الباقي لعرض مسلسل "ولد بنت شايب"، الذي يُعد أول تجربة إخراجية لابنته الكاتبة والمخرجة زينة عبد الباقي في الدراما التلفزيونية.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والغموض، حول سوق العملات الرقمية وخاصة عملة البيتكوين، متخللاً العديد من الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عبد الباقي كل من: انتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، وهو من تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وإخراج زينة عبد الباقي.