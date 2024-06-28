شركة طيران سعودية ناشئة تكشف عن أزياء جديدة و"محتشمة" لطاقمها (فيديو وصور)

كشفت شركة طيران الرياض الناشئة، عن نماذج من الأزياء التي سترتديها طواقم الشركة، وقد اتسمت بكونها محتشمة بالنسبة للنساء اللاتي سيتاح لهن ارتداء تنورة أو بنطال.

وعرضت الشركة السعودية الحكومية، نماذج من تلك الأزياء في فعالية للأزياء تستضيفها باريس تحت عنوان "أسبوع الأزياء الراقية".

وارتدى عارضون وعارضات في صالة العرض، أزياء الشركة التي أسندت مهمة التصميم إلى المصمم السعودي المعروف محمد آشي.