شركة طيران سعودية ناشئة تكشف عن أزياء جديدة و"محتشمة" لطاقمها (فيديو وصور)
كشفت شركة طيران الرياض الناشئة، عن نماذج من الأزياء التي سترتديها طواقم الشركة، وقد اتسمت بكونها محتشمة بالنسبة للنساء اللاتي سيتاح لهن ارتداء تنورة أو بنطال.
وعرضت الشركة السعودية الحكومية، نماذج من تلك الأزياء في فعالية للأزياء تستضيفها باريس تحت عنوان "أسبوع الأزياء الراقية".
وارتدى عارضون وعارضات في صالة العرض، أزياء الشركة التي أسندت مهمة التصميم إلى المصمم السعودي المعروف محمد آشي.
وتضمنت الأزياء المعروضة، معاطف ووشاحات وبناطيل وأحذية وقبعات وكفوفا لليدين، يقول مصممها إنها مستوحاة جميعها من أزياء الناقلات الجوية خلال خمسينيات القرن الماضي التي وصفها بأنها الحقبة الذهبية لقطاع الطيران العالمي.
وتم الكشف عن 15 تشكيلة أساسية تتضمن أزياء طواقم طائرات طيران الرياض، فيما تتألف التشكيلة الكاملة من 35 تصميماً لأزياء طواقم مقصورة الطائرات من الرجال والنساء.
وهيمن لون داكن قريب من الكحلي والأسود على جميع التصميمات، وقد استوحاه المصمم السعودي من ألوان أزهار الخزامى بدرجاتها المختلفة التي تكتسي بها أرجاء واسعة من أراضي السعودية.
ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات طيران الرياض التجارية خلال العام 2025 بعد نحو عامين من إطلاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة الجديدة.