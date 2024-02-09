"تعددت الأسباب".. ما الذي يدفع اليمنيين للانتحار؟

تتحول ظروف اليأس في المجتمع اليمني إلى حافز قاتل يدفع المئات من مختلف الفئات العمرية للإقدام على إنهاء حياتهم الشخصية، في ظل غياب التدخلات العاجلة من المجتمع والدولة للحؤول دون ذلك.

وسجلت وزارة الداخلية اليمنية، مؤخرًا، 148 حالة انتحار في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلال العام الماضي، فضلًا عن 23 حالة شروع بالانتحار.

ويشير التقرير الحكومي المرتبط بالجزء الأكبر من البلاد، إلى أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي كان سببًا في معظم الحالات، إلى جانب الأمراض والعاهات النفسية، ووجود الخلافات الأسرية.

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت في العام 2020، تسجيل 340 حالة انتحار في مناطق سيطرتها شمالي البلاد، قبل أن تقرر عدم استعراض مثل هذه البيانات خلال الأعوام التالية.

وجاءت اليمن في المرتبة الثالثة على قائمة أكثر البلدان العربية بمعدلات الانتحار، خلف مصر ثم السودان، بعد تسجيلها 2335 حالة انتحار، خلال العام 2016، وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.