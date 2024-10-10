بقوة تدميرية عاتية.. "ميلتون" يبدأ اجتياح فلوريدا (فيديو)

وصل الإعصار "ميلتون" إلى اليابسة الأمريكية في ولاية فلوريدا، بقوة "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلّم من خمس فئات تصاعدية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المركز الوطني للأعاصير، اليوم الخميس: إنّ "البيانات تشير إلى أنّ عين الإعصار ميلتون، وصلت إلى اليابسة بالقرب من "سييستا كي" بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا، مصحوبا بعاصفة مدمّرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية".

وقد يصبح "ميلتون" واحدا من أكثر العواصف دماراً في تاريخ المنطقة، ومن المتوقع أن يصاحب الإعصار رياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كلم في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وبدأ ارتفاع مستوى البحر على ساحل الخليج مع دفع رياح الإعصار القوية لمياه المحيط نحو اليابسة، بينما يتعرض الساحل لأمطار غزيرة وعواصف رعدية مع اقتراب أكثر أجزاء العاصفة خطورة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، تلقى سكان بعض مدن ولاية فلوريدا رسائل تحذيرية تفيد بضرورة الاستعداد لإعصار مدمر متوقع وصوله إلى عدد من المقاطعات خلال 3 أيام، تلتها إشعارات رسمية تحدد المناطق المهددة، وتأمر بالإجلاء الإجباري لسكان بعض المناطق، لا سيما المقابلة للسواحل.

وشهدت الطرق الرئيسية ازدحاما غير معتاد، خاصة أمام متاجر الجملة لشراء السلع الأساسية في حالات الطوارئ القصوى، سواء من قبل النازحين إلى مدن مجاورة أقل عرضة للخطر أو سكان المدن الذين لم تصلهم أوامر بالإجلاء الإجباري.

المناديل الورقية والمياه وبطاريات الشحن كانت من أبرز السلع التي اختفت سريعا من الأسواق، وبعد ساعات قليلة من صدور التحذيرات الحكومية الرسمية، اتجه السكان إلى متاجر الصيانة وبيع الأخشاب لشراء ألواح خشبية وأكياس الرمل لحماية النوافذ والأبواب من الإعصار، ومع الازدحام والتدافع، اضطرت بعض المتاجر الكبرى إلى الاستعانة بحرس مسلح لحماية المتاجر.

كما توقفت المدارس عن العمل وتلقى أولياء الأمور إشعارات بتعطل الدراسة لمدة 3 أيام، لحين إشعار آخر، وأفادت أحدث الرسائل من قبل مقاطعة هيلزبورو في مدينة تامبا، أن المدارس سوف تفتح أبوابها للطلاب يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن خلال مجموعة من التطبيقات والمواقع الرسمية، بدأ سكان مدينة تامبا البحث عن ملاجئ قريبة ضمن مناطقهم السكنية، بعضها يستقبل الحيوانات رفقة أصحابها وهو أحد العوامل المهمة لكثير من السكان الذي يمتلكون حيوانات أليفة ولا يستطيعون مغادرة منازلهم من دونها، والبعض الآخر بات ممتلئا وأغلق أبوابه.

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وكانت مغادرة المنازل خيارا متاحا لدى عشرات الآلاف من السكان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، غير أن النزوح إلى مدن مجاورة بات كابوسا بنهاية يوم الاثنين الماضي، بعد ازدحام الطرق وتوقفها بصورة كاملة واختفاء الوقود من المحطات، والوصول إلى السعة الكاملة للملاجئ.

وأشارت نتائج استطلاع رأي عبر مجموعة محلية لسكان ولاية فلوريدا على منصة "فيسبوك"، إلى أن 1 من بين كل 4 من سكان المدن المهددة بالخطر قد نزحوا إلى مدن مجاورة.

وبداية من ظهيرة الأربعاء، انقطعت الكهرباء في عدد من مدن ساراسوتا وتامبا، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ويأتي إعصار ميلتون بعد أسبوعين من إعصار "هيلين" المدمر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في ولايات كارولينا الجنوبية وفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وفرجينيا وتنيسى، وعشرات المفقودين، وخلّف آثارا مدمرة في المنازل والبنية التحتية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر من إعصار ميلتون، مشيرا إلى انه قد يخلّف وراءه أسوأ كارثة طبيعية تضرب ولاية فلوريدا منذ قرن.