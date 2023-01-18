مشاجرة بين فتاتين تنتهي بمقتل طفل برصاصة طائشة
وجهت الشرطة الأمريكية تهمة القتل لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، بعد أن أصابت صبيا (11 عاما) برصاصة طائشة أدت لوفاته، في أثناء شجارها مع فتاة أخرى.
وفي التفاصيل، قال موقع "سي ان ان" إنه تم استدعاء الشرطة لمجمع سكني في جنوب مدينة دالاس بتكساس يوم الأحد الماضي، بعد نشوب شجار بالأيدي بين فتاتين في موقف سيارات المجمع.
وقال الشهود إن إحدى الفتاتين أخرجت مسدسا وأطلقت النار باتجاه الأخرى، إلا أن الرصاصة أصابت صبيا كان يقف في المنطقة، ما أدى لوفاته على الفور.
وأضافت الشرطة أن الفتاة سارعت بالهروب من مكان الجريمة، لكن قُبض عليها لاحقا، ووجهت إليها تهمة القتل.
وذكرت الشرطة في بيان لها أن الفتاة تتواجد حاليا في أحد مراكز رعاية الأحداث، دون الكشف عن اسمها أو كيفيه حصولها على المسدس.
من جانبها، قالت والدة الصبي المقتول "فاشونت ستلز" إن ابنها توفي أمام عينيها، معلقة: " لن أتجاوز هذه المحنة أبدا".
وأضافت: "ابني بريء ولا يستحق الموت، أتمنى من جيل الشباب التفكير قبل ارتكاب أفعال غير عقلانية، لأنني وفي هذه الحالة، لست الوحيدة التي تتألم".