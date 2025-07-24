قتيلان وإجلاء المئات جراء حريق غابات مدمر في قبرص (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأُجبر المئات على مغادرة منازلهم بعد اندلاع حريق غابات ضخم في جنوب قبرص؛ ما أسفر عن تدمير منازل وتهديد مناطق سكنية، وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد.

واندلع الحريق ظهر الأربعاء في منطقة جبلية شمال مدينة ليماسول، وسرعان ما امتد بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة؛ ما صعّب جهود فرق الإطفاء لاحتوائه.

وخلال الليل، عُثر على جثتين داخل سيارة محترقة قرب قرية لوفو الواقعة على بُعد نحو 26 كيلومترًا من ليماسول، فيما واصلت السلطات عمليات الإجلاء في المناطق المتضررة.

وبحسب "رويترز"، قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس خلال تفقده موقع الحريق: "الوضع صعب للغاية، ومساحة الحريق هائلة... جميع القوات تم نشرها لمواجهة الكارثة".

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ووصلت درجات الحرارة في الجزيرة إلى 43 درجة مئوية يوم الأربعاء؛ ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من الطقس الحار، ومن المتوقع أن تبلغ الحرارة 44 درجة اليوم الخميس، في أشد أيام السنة حرارة حتى الآن.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أن نيقوسيا طلبت الدعم من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن إسبانيا سترسل طائرتين للمساعدة على جهود الإطفاء، كما تعهد الأردن بتقديم الدعم.

وتعاني قبرص من جفاف طويل الأمد تسبب في تراجع حاد بمخزون المياه، حيث انخفض منسوب المياه في خزان كوريس، إلى 15.5% فقط من سعته الكلية حتى يوم أمس.