مواجهة نارية في باندورا.. الكشف عن الإعلان الأول لـ"أفاتار 3"

بعد مرور ثلاث سنوات على عرض Avatar: The Way of Water، يعود المخرج جيمس كاميرون بجزء جديد من سلسلة "أفاتار" بعنوان Avatar: Fire and Ash، حيث أطلقت منصة "ديزني" الإعلان الترويجي الأول للعمل المنتظر، والذي يستعرض صراعًا جديدًا في عالم باندورا.

ويُقدّم الجزء الجديد قبيلة غامضة تُعرف باسم "شعب الرماد" Ash People، ظهرت في المقطع الدعائي وهي تؤدي طقوسًا نارية حول حفرة ملتهبة. وتلعب النجمة أونا تشابلن دور "فارانغ"، زعيمة القبيلة، التي تملك القدرة على التحكم بالنار، وتختم الإعلان بعبارة لافتة: "آلهتك لا سلطة لها هنا".

والفيديو الترويجي يُظهر أيضًا تحالفًا مرتقبًا بين عائلة جيك سولي وقبيلة الميتكينا لمواجهة فارانغ وقواتها، التي تتحالف بدورها مع العدو العائد "كوريتش"؛ ما ينذر بصراع حافل بالتشويق.

وكان كاميرون صرّح في وقت سابق بأن أحداث هذا الجزء كانت في الأصل جزءًا من سيناريو The Way of Water، إلا أن تعقيد القصة وطولها دفعاه إلى فصلها في فيلم مستقل.

والفيلم من بطولة سام ورثينغتون، وزوي سالدانا، وسيغورني وويفر، وكيت وينسلت، وستيفن لانغ، وكليف كورتس، وجاك تشامبيون، وبريتن دالتون، وترينيتي جو-لي بليس، وآخرين، كما ينضم إلى العمل كل من ميشيل يوه وديفيد ثيوليس.

ومن المقرر أن يُعرض Avatar: Fire and Ash في دور السينما بتاريخ الـ19 من ديسمبر 2025.