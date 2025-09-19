logo
عمره 5000 عام.. وجه بشري فخاري يكشف أسرار حضارات الأناضول

صورة للأثر الفخاريالمصدر: وسائل إعلام تركية
إرم نيوز
عثر علماء آثار خلال أعمال تنقيب في تلة "غوك هويوك" بمنطقة سيديشهير بمحافظة قونيا على قطعة فخارية نادرة تحمل نقوش وجه بشري، يعود تاريخها إلى نحو 5000 عام، ما يمثل نافذة فريدة لفهم الطقوس والممارسات الروحية لحضارات الأناضول المبكرة.

وتتميز القطعة المنحوتة بتفاصيل دقيقة، تشمل عيونًا لوزية الشكل وحواجب مقوسة وأنفًا بارزًا، ويُرجّح الباحثون أنها كانت جزءًا من إناء طقسي، استخدم في مراسم لم ترتبط بالحياة اليومية فقط، بل حملت دلالات رمزية وروحية عميقة.

وأشارت مصادر إلى أن تحليل الكربون المشع سيساعد في تأكيد عمر القطعة بدقة أكبر.

وتعد "غوك هويوك" موقعًا أثريًا مهمًا، إذ تشير الحفريات إلى استيطان بشري مستمر منذ العصر الحجري الحديث حتى العصر الحديدي.

وعثرت البعثة، التي استأنفت أعمالها عام 2023، على تماثيل حيوانات، وأختام، ورؤوس سهام مصنوعة من حجر السبج، وفؤوس حجرية، ما يعكس مستوى متقدمًا من الحرف والتقنيات، إضافة إلى تقاليد طقسية معقدة لدى السكان المحليين.

ويؤكد هذا الاكتشاف، بحسب خبراء الآثار، الدور البارز للمنطقة كمهد لمجتمعات قديمة ذات ثقافة رمزية غنية، ويضيف فهمًا أعمق لعلاقات الإنسان المبكرة مع الطقوس والدين.

ويشير الباحثون إلى أن القطعة الفخارية المكتشفة ستساهم في إعادة رسم صورة الحياة الروحية والاجتماعية لسكان الأناضول قبل آلاف السنين، وتسلط الضوء على الإبداع الفني والدقة التي امتلكها الإنسان القديم في التعبير عن معتقداته.

