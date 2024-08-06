قال مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية لـ"إرم نيوز" إن قوة أمنية ألقت القبض على شخصين أقدما على حرق طفل بعد سكب مادة البنزين عليه على خلفية خلاف مع والده.

وقال المصدر إن "العائلة أبلغت الشرطة المحلية باختفاء ابنهما البالغ من العمر 7 سنوات، بعد أن شوهد آخر مرة في الشارع المقابل لمنزلهم في ناحية (أبي صيدا) في ديالى".

وأضاف "قوة أمنية تحركت للبحث عن الطفل المفقود، إذ وجد مقتولًا بعد حرقه كاملًا في أحد البساتين، بعد أن أبلغ صاحب البستان عن وجود جثة محروقة عند أطراف بستانه".

وبين المصدر أن "فريق تحرٍ شُكِّل، وبعد جمع الأدلة ومتابعة حركة الطفل عبر كاميرات المراقبة، توصلت الشرطة إلى الجناة، وتبين أنهما شخصان بالغان لديهما خلاف مع والد الطفل".

وأكد أن "المتهمين اعترفا صراحة بارتكابهما للجريمة؛ انتقامًا من والد الطفل، وأنهما سكبا مادة البنزين على جسده قبل حرقه".