أرشفة أعمال طلال مداح بعد اختراق وإغلاق قناته على يوتيوب

أكد عبدالله طلال مداح، نجل الموسيقار والفنان السعودي الراحل، على مواصلة عمليات تحديث وأرشفة المحتوى الموسيقي الخاص بوالده على منصة "ساوند كلاود"، بعد أن قرر التوقف عن استخدام "يوتيوب".

وأوضح نجل الموسيقار السعودي الراحل، في تصريحات للصحافة المحلية، أن الإقدام على أرشفة وتحديث أعمال والده على منصة الموسيقى الشهيرة "ساوند كلاود"، يأتي عقب إغلاق قناة والده على "يوتيوب" بعد تعرضها للاختراق والسرقة، لافتًا إلى أن المخترق رفض أي محاولات للتفاوض أو المساومة لاستعادتها، على حد قوله.

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وأشار إلى أن إدارة منصة "يوتيوب" لم تتعاون مع أسرة الفنان الراحل وورثته لاستعادة القناة، مؤكدًا ملكيتهم الكاملة للمحتوى المنشور، ومشددًا على أنه لا تتوافر أي قناة رسمية لوالده على منصة "يوتيوب" في الوقت الراهن.

وأكد أنه يتم التركيز على التحول الرقمي الكامل للمحتوى الصوتي في المرحلة الحالية، عن طريق حفظه وتقديمه للأجيال القادمة عبر منصات موثوقة، بعيدًا عن أي تهديدات أمنية أو تجارية قد تؤثر على إرث الراحل وتاريخه الفني الممتد، على حد تعبيره.

وبيّن قائلًا: "إن إجمالي ما تم توثيقه من الأرشيف الفني لوالدي هو 1700 عمل أصلي عالي الجودة، إضافة إلى وجود نحو 700 تسجيل مكرر، من بينها نُسخ صوتية ذات جودة منخفضة"، مضيفًا أن أسرة الفنان طلال مداح حريصة على عدم نشر أي مواد لا ترقى إلى إظهار القيمة الفنية الحقيقية لإرث الفنان.

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ووفق وسائل إعلام سعودية، توفي الفنان طلال مداح في أغسطس/آب من عام 2000، ويُعد من أوائل الفنانين السعوديين الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة.

وقدّم مداح حفلات موسيقية في عدد من مدن العالم، من بينها باريس ولندن، وكان له دور كبير في تطوير الموسيقى السعودية عمومًا.