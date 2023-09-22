الصين: التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس واقعيًا

قال مبعوث المناخ الصيني، شيه تشن هوا، إن التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس أمرًا واقعيًا، مضيفًا أن أنواع الوقود المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تستمر في أداء دور حيوي في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

والصين أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في العالم بما في ذلك الفحم والنفط.

وجاءت تصريحات المبعوث الصيني في معرض رده على تعليقات لمبعوثين في منتدى، عقد في بكين أمس الخميس، قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المزمع عقده في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتتعرض الدول لضغوط لتقديم تعهدات أكبر لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن أشار "التقييم العالمي" الذي تقوده الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى 20 جيجا طن من التخفيضات الإضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد وحده، لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون الحد الحرج الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال شيه الذي سيمثل الصين في "كوب28"، إنه "من غير الواقعي التخلص الكامل من الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري".

وفي حين أن وقف استخدام الوقود الأحفوري لن يكون مطروحًا للمناقشة في "كوب28"، قال شيه إن الصين منفتحة على تحديد هدف عالمي للطاقة المتجددة ما دام يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان.