سمحت أكبر شركة طيران هندية منخفضة التكلفة للمسافرات على متنها باختيار مقاعدهن على متن الرحلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أتاح طيران "إنديجو" للمسافرات ميزة جديدة تسمح لهن برؤية أماكن جلوس النساء اللاتي اخترن مقاعدهن عبر الإنترنت، دون عرض هذه الميزة على الرجال.

وقالت الشركة، إنه تم العمل على توفير الميزة الجديدة، لجعل النساء يشعرن بمزيد من الراحة، خاصة عند السفر دون أصدقائهن أو عائلاتهن.

وأضافت الشركة: "خلال عملية تسجيل الوصول الجديدة عبر الإنترنت، سنعرض مخطط الجلوس للمسافرات، حيث ستظهر المقاعد التي تشغلها الإناث الأخريات باللون الوردي، لمساعدتهن على تحديد المكان الذي يرغبن في الجلوس فيه".

وصرح أحد ممثلي شركة إنديجو قائلًا: "تفخر إنديجو بالإعلان عن تقديم ميزة جديدة تهدف إلى جعل تجربة السفر أكثر راحة لركابنا من الإناث. وقد تم تقديم هذه الميزة بناءً على أبحاث السوق وهي حاليًا في وضع تجريبي بما يتماشى مع مبادئنا".

وأوضح: "توفر هذه الميزة إمكانية الاطلاع على المقاعد المحجوزة من قبل المسافرات الإناث فقط في أثناء تسجيل الوصول عبر الإنترنت. وهي مصممة خصيصًا لسجلات أسماء المسافرين من الإناث، سواء كُنَّ بمفردهن أو مع العائلة.

ولقي الإعلان عن الميزة الجديدة في "إكس" ردود فعل متباينة، حيث وصف أحد المستخدمين بأنها "جنسية وتمييزية"، فيما رأت نساء أخريات أنها ميزة جديدة تتيح للنساء فرصة اختيار ما يناسبهن.