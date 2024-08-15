تشهد براغ، عاصمة جمهورية التشيك، إقبالاً متزايداً من السياح الباحثين عن تجربة فريدة تجمع بين سحر التاريخ وحداثة الثقافة.

وتتميز المدينة بمزيجها الفريد من المعمار القوطي والباروكي، حيث يمكن للزوار استكشاف الشوارع القديمة والمباني التاريخية، والتمتع بالأجواء الرائعة.

وتعتبر براغ وجهة مثالية للراغبين في اكتشاف تاريخ غني وأجواء ساحرة تدمج بين الماضي والحاضر.

وبحسب موقع "Trip Zilla"، هنا 5 جواهر مخفية عليك زيارتها في براغ:

نهر فلتافا

يعتبر نهر فلتافا أطول نهر في جمهورية التشيك وأحد أبرز معالم براغ، ويُنصح برحلة بالقارب على النهر للاستمتاع بمشاهد بانورامية للمدينة، بما في ذلك جسر تشارلز وقلعة براغ.

قلعة براغ

تعد قلعة براغ أكبر قلعة قديمة في العالم حسب موسوعة غينيس، وتُعتبر من أبرز المواقع التاريخية والثقافية في المدينة.

ويمكن للزوار استكشاف القصر الملكي القديم وحدائق القلعة ومشاهدة تغيير الحرس.

حديقة حيوان براغ

تُعد حديقة حيوان براغ إحدى أجمل حدائق الحيوان عالميًا، مع معالم مثل وادي الفيلة والسافانا الأفريقية، ويمكن الوصول إلى الحديقة عبر نهر فلتافا من أبريل إلى أكتوبر.

المدينة القديمة

تشتهر المدينة القديمة بمبانيها التاريخية ذات الطراز القوطي والرومانسكي والباروكي، وتضم قاعة المدينة القديمة وبرجها الشهير الذي يوفر إطلالات رائعة على المدينة.

ساحة فاتسلاف

الوجهة المثالية لشراء الهدايا التذكارية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمقاهي، وتقع الساحة في البلدة الجديدة بالقرب من المتحف الوطني.