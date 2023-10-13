انتحار أبرز وجوه مكافحة التنمر المدرسي في كوريا الجنوبية

أثارت وفاة مصففة الشعر الكورية الجنوبية "بيو يي ريم" (27 عاماً) حزناً كبيراً في بلدها، إذ كانت من أبرز وجوه مكافحة التنمّر بعد أن عانت منه لسنوات في المدرسة.

ولاحظ المحامي المتخصص في العنف المدرسي "نوه يون هو" أن ضحايا التنمّر باتوا يعرفون بفضلها "أنهم لم يعودوا مضطرين إلى أن يعانوا بصمت".

وقال لوكالة فرانس برس إن تعبئتها أتاحت للمجتمع الكوري الجنوبي "إدراك مدى الآثار المترتبة على البالغين عندما لا يؤخذ العنف المدرسي في الاعتبار في الوقت المناسب".

وعُثر على جثة بيو يي ريم، يوم الثلاثاء الماضي، في خزان بالقرب من بوسان، حيث كانت تعيش. وأوضحت الشرطة أنها ترجّح فرضية الانتحار.