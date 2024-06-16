إنجي علاء تكشف لـ"إرم نيوز" عن مصير "الراكون" وعلاقتها بطليقها

ومن ناحية أخرى تحدثت عن شعورها تجاه تعليقات الجمهور على طلاقها من الممثل يوسف الشريف قائلة: "رأي الجمهور يهمني بكل تأكيد وأحترمه للغاية؛ لأنهم كانوا رفقاء المشوار خلال سنوات، قضيت معظم الوقت خلال زواجي من يوسف الشريف والاحتفالات بعيد ميلادي وزواجي داخل بلاتوهات التصوير، كانت تعليقات الجمهور وقتها تمسّني عن قرب وتشعرني بحالة من الإيجابية دائما، لذا من حق الجمهور أن يُعلق على الأمر ونحن نحترم ذلك".

وأردفت "أطلب من الجمهور أن يدعو لنا بالتوفيق في حياتنا، وأقول إن كلا من الزواج والانفصال أمر قدري ومرتبط بالنصيب".

ووجهت من خلال إرم رسالة لأبنائها وطليقها الممثل يوسف الشريف قائلة: "أتمنى أن أرى أبنائي دائما في أفضل حال، وأدعو الله أن يُقدرني على تربيتهم بأفضل شكل ممكن، الحمد لله أعمارهم كبيرة حاليا وأصبحوا ناضجين، يوسف الشريف عشرة عمري وأكنّ له كل الاحترام والتقدير، علاقتي به جيدة للغاية ولدينا أبناء نحترم خصوصيتهم ونتواصل برقي واحترام".