إنجي علاء تكشف لـ"إرم نيوز" عن مصير "الراكون" وعلاقتها بطليقها
كشفت المؤلفة إنجي علاء في حديث لـ"إرم نيوز" عن مصير مسلسل "الراكون" الذي تأجل مرات عديدة، وقالت إنه ما زال قائما، وأن توقفه جاء لأسباب إنتاجية، بعيدة عن طلاقها من الممثل يوسف الشريف.
وأفادت الكاتبة بأنها تعكف حاليا على كتابة مشروع درامي جديد للمشاركة به ضمن موسم دراما رمضان 2025، واكتفت بالقول إنه من بطولة نسائية لإحدى الممثلات دون ذكر اسمها، إلى جانب مسلسل درامي كوميدي آخر تعكف على تحضيراته حاليا، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات خارج الموسم الرمضاني.
وبيّنت إنجي علاء الفارق بين الكتابة السينمائية والدرامية قائلة: "هناك فارق كبير بين الدراما والسينما في الكتابة، أشعر بأن السينما تحتوي على عنصر الإبهار، على عكس الدراما التي تعتمد على القصة في المقام الأول والسردية الدرامية".
ومن ناحية أخرى تحدثت عن شعورها تجاه تعليقات الجمهور على طلاقها من الممثل يوسف الشريف قائلة: "رأي الجمهور يهمني بكل تأكيد وأحترمه للغاية؛ لأنهم كانوا رفقاء المشوار خلال سنوات، قضيت معظم الوقت خلال زواجي من يوسف الشريف والاحتفالات بعيد ميلادي وزواجي داخل بلاتوهات التصوير، كانت تعليقات الجمهور وقتها تمسّني عن قرب وتشعرني بحالة من الإيجابية دائما، لذا من حق الجمهور أن يُعلق على الأمر ونحن نحترم ذلك".
وأردفت "أطلب من الجمهور أن يدعو لنا بالتوفيق في حياتنا، وأقول إن كلا من الزواج والانفصال أمر قدري ومرتبط بالنصيب".
ووجهت من خلال إرم رسالة لأبنائها وطليقها الممثل يوسف الشريف قائلة: "أتمنى أن أرى أبنائي دائما في أفضل حال، وأدعو الله أن يُقدرني على تربيتهم بأفضل شكل ممكن، الحمد لله أعمارهم كبيرة حاليا وأصبحوا ناضجين، يوسف الشريف عشرة عمري وأكنّ له كل الاحترام والتقدير، علاقتي به جيدة للغاية ولدينا أبناء نحترم خصوصيتهم ونتواصل برقي واحترام".
وفي نهاية الحديث بينت إنجي موقفها من التعاون مع طليقها الممثل يوسف الشريف في أعمال فنية مستقبلية بعد الانفصال، وقالت، إن التعاون بينهما لا يزال قائما من خلال التواصل والتناقش في بعض الأفكار، واستدلت على صدق حديثها قائلة: "يجمعني ويوسف أبناء وعلاقتنا ما زالت طيبة وقائمة على الاحترام المتبادل، بناء على ذلك ستجمعنا أعمال فنية إن وجدنا الأفكار المناسبة".
والجدير بالذكر أنه تم الانفصال بين الممثل يوسف الشريف والمؤلفة إنجي علاء بعد زواج دام لأكثر من 14 عاما، وكانت آخر الأعمال الفنية التي جمعتهما مسلسل "كوفيد 25" منذ ثلاثة أعوام، إلى جانب مسلسل "الراكون" المؤجل وغير معلوم مصيره حتى الآن.