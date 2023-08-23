"عمان السينمائي" يتوج "أشكال" أفضل فيلم عربي روائي طويل

فاز فيلم "حفريات" للمخرج الإسباني أليكس فرد بجائزة "مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم" لأفضل فيلم وثائقي طويل.

وشهد حفل الختام توزيع جوائز "السوسنة السوداء" للدورة الرابعة من "مهرجان عمان السينمائي"، حيث فاز بجائزة "فيبريسكي" لأفضل فيلم وثائقي طويل، الفيلم الفلسطيني "اللد" للمخرج رامي يونس وسارة إيما فريدلاند.

وذهبت جائزة أفضل مونتير، لزكريا جابر عن فيلم "قلق في بيروت"، و نال الفيلم المغربي "شظايا السماء" للمخرج عدنان بركات جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل.

وفي فئة الأفلام العربية الروائية الطويلة، حصل الفيلم الجزائري "الملكة الأخيرة" من إخراج عديلا بنديمراد ودامين اونوري، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل نص أول.

وحصلت الفنانتان اللبنانية مارلين نعمان والمصرية رنا خطاب، مناصفة على جائزة أفضل ممثلة.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم العراقي "جنائن معلقة"، للمخرج أحمد الدراجي.

وفاز الفيلم التونسي "أشكال" للمخرج يوسف الشاذلي بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، وفق وكالة الانباء الأردنية بترا.

وحضر حفل الختام الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان وتحت عنوان: "حكايات وبدايات" الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والأميرة ريم علي مؤسسة ورئيسة المهرجان وعدد من الفنانين والمهتمين.