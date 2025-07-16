بحجة استفزازها.. سيدة تعتدي على جيرانها بـ"المولوتوف" في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على ربة منزل أقدمت على الاعتداء على جيرانها باستخدام زجاجات مولوتوف، في منطقة عين شمس، ما تسبب في اندلاع النيران وسط الشارع.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر السيدة وهي تطل من شرفة منزلها، توجه الشتائم للسكان، وتقوم بإلقاء زجاجات مولوتوف نحوهم، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات.

وبحسب مصادر محلية، استجوبت النيابة المتهمة وتُدعى "رشا.ب"، التي بررت تصرفها بوجود خلافات سابقة مع الجيران، مؤكدة أنهم كانوا يستفزونها باستمرار، الأمر الذي دفعها لما وصفته بـ"الدفاع عن النفس".

وأمرت نيابة عين شمس بحجز المتهمة على ذمة التحقيقات الجارية.