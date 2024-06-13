الكويت.. تعويضات لذوي ضحايا الحريق وتجهيز طائرات لنقل الجثامين
قررت الكويت دفع مبالغ مالية لذوي ضحايا الحريق المروع الذي اندلع في مبنى العمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، وخلف 49 وفاة غالبيتهم من العمال الهنود بجانب عدد من الجرحى.
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، اليوم الخميس، إنه تلقى اتصالًا من أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمر فيه بصرف مبالغ مالية لكل شخص توفى في حريق المنقف.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين خلال متابعته لتداعيات الحادثة، إن الأوامر شملت أيضًا تجهيز طائرات لنقل جثامين العمال المتوفين إلى الهند، في حال لم تكفِ طائرة وزير الخارجية الهندي الذي سيحضر لنقل الجثامين.
كما تعهد الوزير الكويتي بمتابعة شركات التأمين التي كان العمال المتوفون مسجلين فيها للحصول على تعويضاتهم وإيصالها لذويهم.
وتم تحديد هوية 48 جثة حتى الآن، 45 منها تعود لعمال من الجنسية الهندية و3 من الجنسية الفلبينية، فيما تستمر إجراءات تحديد هوية الجثة الأخيرة، بينما يتلقى عشرات المصابين العلاج في المستشفيات.
ووقع الحريق في مبنى مكون من سبعة طوابق ويقطنه قرابة 200 عامل يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للمكان، فيما بينت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي فجر الأربعاء، قبل أن يصل لأسطوانات غاز مخزنة في أسفل البناء الذي كان باب السطح فيه مقفلًا.
وهزت الحادثة البلد الخليجي الذي يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي، ودفعت السلطات لتشديد الإجراءات على مخالفات سكن العمال، بينما تتواصل التحقيقات بالتزامن مع ضبط وتوقيف مالك البناء وإيقاف موظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.