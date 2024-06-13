الكويت.. تعويضات لذوي ضحايا الحريق وتجهيز طائرات لنقل الجثامين

قررت الكويت دفع مبالغ مالية لذوي ضحايا الحريق المروع الذي اندلع في مبنى العمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، وخلف 49 وفاة غالبيتهم من العمال الهنود بجانب عدد من الجرحى.

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، اليوم الخميس، إنه تلقى اتصالًا من أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمر فيه بصرف مبالغ مالية لكل شخص توفى في حريق المنقف.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين خلال متابعته لتداعيات الحادثة، إن الأوامر شملت أيضًا تجهيز طائرات لنقل جثامين العمال المتوفين إلى الهند، في حال لم تكفِ طائرة وزير الخارجية الهندي الذي سيحضر لنقل الجثامين.

كما تعهد الوزير الكويتي بمتابعة شركات التأمين التي كان العمال المتوفون مسجلين فيها للحصول على تعويضاتهم وإيصالها لذويهم.