السجن 35 عامًا لقاض في كاليفورنيا بعد إدانته بقتل زوجته بالرصاص

حُكم الأربعاء على قاض في جنوب كاليفورنيا بالسجن 35 عاما، بعد إدانته بجريمة قتل من الدرجة الثانية إثر إطلاقه النار على زوجته خلال جدال بينهما حول الشؤون المالية للعائلة.

وكان قاضي المحكمة العليا في مقاطعة أورانج، جيفري فيرجسون، يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 40 عاما سجنا حتى المؤبد.

وظل فيرجسون /74 عاما/ رهن الاحتجاز منذ أن أدانته هيئة المحلفين في أبريل/نيسان بتهمة القتل مع ظروف مشددة مرتبطة باستخدام السلاح. وظهر يوم الأربعاء أمام المحكمة مرتديا زي السجن الأخضر، جالسا إلى جانب فريق دفاعه.

وقال الادعاء إن القاضي المخضرم، الذي شغل سابقا منصب مدعٍ جنائي، سحب مسدسًا من حزام مثبت على كاحله في أغسطس/آب 2023، وأطلق النار القاتلة بعد أن كان يشرب ويتجادل مع زوجته شيريل حول شؤون مالية للأسرة.

وأقر فيرجسون، الذي كان يتولى النظر في القضايا الجنائية حتى اعتقاله، بأنه أطلق النار على زوجته، غير أنه زعم أن ما حدث كان محض حادثة غير مقصودة.