شيآن.. عاصمة الصين القديمة وموطن المحاربين الشجعان (فيديو إرم)

واحدة من أقدم مدن العالم؛ إذ يعود تاريخها إلى ما يزيد على 3 آلاف عام، وتحتضن بين ربوعها أسرار أبرز حضارات العالم هي الحضارة الصينية، فهي أحد أعرق مدن البلاد وعاصمتها القديمة التي أطلت عبر قرون عديدة كشرفة حارسة على "طريق الحرير".

انطلقت منها القوافل التجارية التي تحمل السلعة الأغلى لدى القدماء وهي الحرير في رحلتها التي تمر منذ عام 200 قبل الميلاد بالهند ومصر قبل أن تصل إلى اليونان وروما وبريطانيا لتصبح المدينة نقطة تلاق لحوار الأفكار والثقافات بين الشرق والغرب في بداياته الأولى.

تتميز بأسوارها العتيقة التي تولت الدفاع عن مقر الحكم على مدار 13 أسرة إمبراطورية وحين تم ترميم تلك الأسوار أخيرا لتندمج بالمنطقة الحضرية من المدينة، اكتمل سحرها لتصبح وجهة سياحية وثقافية من طرار فريد.

وهناك مقولة شهيرة توضح المكانة الثقافية والتاريخية لشيآن: "إذا أردت أن تتعرف على الثقافة الصينية الحديثة، فعليك بالسفر إلى بكين، أما إذا كنت ترغب في التعمق في الثقافة الصينية القديمة فإنه يجب عليك التوجه إلى شيآن".

تقع المدينة في شمال غرب الصين وهي عاصمة مقاطعة " شانشي" وتحيط بها سلسلة جبال " تشين لينج" شاهقة الارتفاع، شديدة الجمال والتي تنطوى على مشاهد شاعرية مدهشة، كما تقطع أوصالها شبكة من الأنهار البديعة التي تجعل منها لوحة مسكونة بالسحر رسمتها الطبيعة بألوان استثنائية.