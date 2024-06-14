ما الاتهامات التي تلاحق عمرو دياب في قضية "المصفوع"؟

يواجه المغني المصري عمرو دياب دعوتين قضائيتين، أقامهما فريق من المحامين، يضم 53 محامياً، قرروا الترافع عن الشاب سعد أسامة ضد المغني الشهير.

وكان عمرو دياب قد أحيا أحد الأفراح مؤخراً وتفاجأ بأحد المعجبين يزاحم الحضور ليلتقط صورة تذكارية معه، وبمجرد جذبه من ذراعه، وجّه دياب صفعة قوية على وجه سعد أسامة.

وتتضمن الدعوى الأولى اتهامات للهضبة بالبلطجة والتنمر وتكدير الصفو العام، أما الدعوى الثانية فهي رد على الدعوى التي رفعها عمرو دياب بحق سعد أسامة.

وقال حسين المطعني عضو فريق الدفاع: "الضرر الكبير الذي لحق بسعد كان بسبب انتشار فيديو الواقعة بشكل كبير وهو ما زاد من تعقيد القضية".

وأضاف: "تحول الموضوع لقضية رأي عام في مصر والعالم العربي، بالإضافة لتأثيره النفسي وعلى خطط سعد الذي كان لديه نية لخوض انتخابات البرلمان في مصر".