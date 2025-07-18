تشويق ورعب في الفضاء.. الكشف عن الإعلان الرسمي لـ"Alien: Earth"

كشفت شبكة FX عن الإعلان الترويجي الأول لمسلسل الخيال العلمي المنتظر "Alien: Earth"، والذي ينتمي إلى عالم سلسلة Alien الشهيرة، ويأخذ الجمهور في رحلة مشوقة تسبق زمنياً أحداث الفيلم الأصلي، مع جرعة عالية من التوتر والدراما والرعب الفضائي.

ويفتتح الإعلان، الذي تبلغ مدته دقيقة و37 ثانية، بلقطة للشخصية المحورية "ويندي"، والتي تؤدي دورها النجمة سيدني تشاندلر، وهي تطرح سؤالاً وجوديًّا غامضًا: "إذا لم أكن إنسانة، فمن أكون؟"، ما يعكس طبيعة الصراع النفسي الذي يسيطر على سير القصة.

وتُظهر المشاهد الإعلانية لقطات مكثفة لحطام سفينة الأبحاث USCSS Maginot بعد ارتطامها بالأرض، إلى جانب لمحات مثيرة لكائن Xenomorph الشهير، الذي يبدو أنه ليس الكائن الوحيد المتواجد على متن سفينة فضائية متجهة نحو الأرض، ما ينذر بمواجهة مرعبة بين البشر ومجموعة من المخلوقات الغريبة.

والمسلسل من المقرر أن يُعرض لأول مرة، يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، حيث ستبث أول حلقتين على شبكتي FX وHulu في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

بينما يتم إطلاق الحلقتين في المملكة المتحدة عبر منصة Disney+ في اليوم التالي، الأربعاء 13 أغسطس، على أن تُعرض الحلقات المتبقية بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء.

تدور أحداث Alien: Earth في عام 2120، وتبدأ عندما تتحطم سفينة فضائية تحمل طاقمًا من الباحثين على سطح الأرض، ليجد الناجون أنفسهم في مواجهة مميتة مع مخلوقات فضائية، على رأسها الكائن الشرس Xenomorph، في أجواء مشبعة بالخطر والتوتر.

ويُعد العمل جزءًا من توسعة عالم "Alien"، ويتقاطع زمنياً مع سلسلة Predator، إذ تقع قصته بين أحداث فيلم Prometheus وفيلم Alien، أي قبل عامين من قصة طاقم سفينة "نوسترومو" الشهيرة.

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ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الممثلين البارزين، من بينهم: سيدني تشاندلر، تيموثي أوليفانت، أليكس لواثر، إيسي ديفيس، بابو سيسي، أدريان إدموندسون، ليلي نيومارك، إيرانا جيمس، سامويل بلينكن، ديفيد رايسدال، أدارش غوراف، جوناثان أجايي، كيت يونغ، ودييم كميل.

ويُتوقع أن يلقى Alien: Earth اهتمامًا واسعًا من عشاق أفلام الرعب والخيال العلمي، خصوصًا أنه يجمع بين حبكة مثيرة وأجواء درامية مشحونة، مع تقديم رؤية جديدة لعالم فضائي مليء بالغموض والتحديات.