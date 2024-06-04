في ذكرى رحيل كازانوفا..هل كان أشهر زير نساء في العالم قبيحًا؟‎

هو أشهر زير نساء في التاريخ وبلغت مواهبه في العشق مستوى أسطوريًّا إلى حد أنه أقام علاقات مع 122 سيدة في حياته من مختلف الجنسيات، بحسب ما يؤكد هو نفسه في مذكراته التي تكشف عن مفاجآت عدة منها أنه تورط في أعمال جاسوسية واحتيال ومبارزات وتعرض للسجن أكثرمن مرة ونجح في الهرب منه.

وتحل اليوم الـ4 من يوينو ذكرى رحيل جياكومو جيرولامو كازانوفا في عام 1798 حيث يتجدد السؤال الحائر: هل كان أيقونة الغراميات الأشهر غير وسيم.. وهل انصبت مواهبه في الغزل واختطاف قلوب النساء على مجالات أخرى تتجاوز مجرد ملامح الوجه الجميل؟

السؤال يكتسب مصداقيته من حقيقة أن ملامحه الفعلية ظلت لغزًا إلى وقت طويل، وأن هناك شكوكًا في أن الصور المتداولة التي تعود له ويبدو فيها وسيمًا، تم التلاعب فيها بملامحه لتبدو متسقة مع سيرته المذهلة.

وفي يوليو 1953، عثر تاجر للصور الفنية في "بولينيا" بإيطاليا على صورة مخبأة في أحد المخازن كُتب عليها "جان جاك كازانوفا، 1767، وتحقق الخبراء منها مؤكدين أنها تعود إلى الفنان التشكيلي "رفاييل منجز"، صديقه المقرب. ويظهر كازانوفا في الصورة على نحو صادم دون وسامة تذكر، فالغدة الدرقية متضخمة والعينان جاحظتان وأنفه ضخم وذقنه مدبب.

ولد كازانوفا في الـ2 من أبريل 1725 بالبندقية بإيطاليا وكان الابن الأكبر على ستة أبناء. توفي والده وهو في سن الثامنة ولم تتزوج والدته حتى تتفرغ لرعايته حيث كان معتل الصحة ودائم النزيف من أنفه. في شبابه أظهر تفوقًا دراسيًّا لافتًا وبرع في فهم مواد القانون وأتقن الإنجليزية والفرنسية واليونانية واللاتينية في سن مبكرة.