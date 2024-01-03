"التحدي المستحيل" رفع معدل المواليد في إسبانيا

أظهر استطلاع أجرته شركة "سيجما دوس"، أن اتجاه انخفاض معدلات المواليد في إسبانيا ليس لديه أي علامات للتراجع على المدى المتوسط.

في النصف الأول من العام الماضي، كان هناك 155.629 ولادة في إسبانيا، وهو أدنى رقم تم تسجيله للفترة نفسها في السلسلة التاريخية بأكملها، وفقًا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وبحسب الاستطلاع، دون الأخذ في الاعتبار عامل العمر، هناك 13% ممن يريدون إنجاب أطفال في السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 82.9% ممن يستبعدون هذا الاحتمال.

بينما تتراوح أعمار أكبر عدد من المترددين، يمثلون في المتوسط 4.1%، بين 18 و29 عاما، حيث لم يتخذ 9.3% منهم قرارا بعد. ومن حيث الجنس، هناك تردد أكبر من جانب النساء 84.9%، مقارنة بالرجال 80.8%.