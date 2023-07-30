محمد رمضان يستغل "بوستر" ترافيس سكوت للترويج لفيلمه "ع الزيرو"

أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد استعانته بنفس البوستر الذي استخدمه مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لإعلان حفله في مصر، للترويج لفيلمه الجديد "ع الزيرو".

وكان الحفل الخاص بترافيس سكوت في منطقة الأهرامات بمصر قد ألغي بعد حملة شعبية واسعة طالبت بإلغائه، عبر مواقع التواصل؛ بسبب ما أثير عن طقوس شيطانية يؤديها الفنان في حفلاته.