محمد رمضان يستغل "بوستر" ترافيس سكوت للترويج لفيلمه "ع الزيرو"
أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد استعانته بنفس البوستر الذي استخدمه مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لإعلان حفله في مصر، للترويج لفيلمه الجديد "ع الزيرو".
وكان الحفل الخاص بترافيس سكوت في منطقة الأهرامات بمصر قد ألغي بعد حملة شعبية واسعة طالبت بإلغائه، عبر مواقع التواصل؛ بسبب ما أثير عن طقوس شيطانية يؤديها الفنان في حفلاته.
وروج محمد رمضان لفيلمه الجديد "ع الزيرو"، بالملصق الإعلاني ذاته لحفل سكوت، مع بعض الاختلافات في التصميم، حيث طبع عليه موعد عرض الفيلم واسمه مع زوج من العيون.
ومن المقرر عرض فيلم رمضان، مساء اليوم الأحد، في سينما "مول العرب"، ليتم طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 أغسطس/آب المقبل.
ونشر الفنان المصري عبر حسابه في "إنستغرام" البوستر، وعلق قائلًا: "الليلة وسط العيلة في مول مصر العرض الخاص لفيلم ع الزيرو".
وتفاعل الجمهور مع منشور محمد رمضان بشكل واسع، وانقسمت الآراء ما بين متحمس لمشاهدة الفيلم وما بين معترض على استخدام البوستر ذاته لحفل سكوت الملغي.
ولفت البعض إلى أن استغلال بوستر ترافيس سكوت، قد ينتهي بإيقاف الفيلم كما حدث مع حفل مغني الراب الأمريكي.