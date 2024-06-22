أوقاف الكويت تكشف حقيقة الاكتفاء بأذان الظهر والعصر عند الضرورة

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، اليوم السبت، حقيقة صدور قرار بالاكتفاء بأذان صلاتيْ الظهر والعصر عند الضرورة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاكتفاء بالأذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة، أمر غير صحيح وعار عن الصحة".

وأوضحت الأوقاف الكويتية، أنها "حريصة كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة، لكن دون المساس بالفرائض، وفق البيان.

ونوهت الوزارة إلى أن "جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين في جميع الفروض الخمسة اليومية"، مضيفة أنه "لن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين".

وشددت الوزارة على أنه "لن يكون هناك أي توجه للاكتفاء بالأذان، فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين"، على حد قول البيان.

ولفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى "ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة لكي لا يتعرض من يتناقلها للمساءلة القانونية".