"فلسطين 36" يصل إلى سباق الأوسكار

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن اختيار فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار الـ98 عن فئة أفضل فيلم دولي، المقرر إقامتها في 15 مارس 2026، ليكون بذلك الترشيح الثامن عشر لفلسطين منذ العام 2003.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إن هذا الترشيح يعكس قوة السينما الفلسطينية في نقل الرواية الوطنية وسط محاولات الطمس المستمرة.

و"فلسطين 36" فيلم درامي تاريخي تدور أحداثه العام 1936 خلال الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني. يسلط الفيلم الضوء على شخصية يوسف، الذي يجد نفسه وسط الاضطرابات السياسية في القدس وقراها، في وقت كانت فيه فلسطين تشهد صراعًا متصاعدًا مع تزايد الهجرة اليهودية من أوروبا.

والفيلم هو إنتاج دولي مشترك بين فلسطين وعدة دول أوروبية وعربية، منها بريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن، ويشهد عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر 2025 ضمن قسم "العروض الاحتفالية".

وتؤدي دور البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: جيرمي آيرونز، هيام عباس، كامل الباشا، صالح بكري، وظافر العابدين، ويضم أيضًا وجوهًا شابة جديدة مثل ورد حلو ويافا بكري.

وأخرجت الفيلم آن ماري جاسر، صاحبة ثلاثة أفلام سابقة مثلت فلسطين رسميًا في الأوسكار، منها "ملح هذا البحر" و"لما شفتك" و"واجب". وأكدت جاسر في تصريحات صحفية سابقة أن الفيلم هو حلم قديم لتوثيق الثورة الفلسطينية من منظور إنساني وشخصي، ووصفته بأنه "أصعب مغامرة" في مسيرتها.