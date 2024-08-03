علقت البلوغر المصرية روكي أحمد على اتهامها بـ"نشر الفسق والفجور"، بعد قرار السلطات المختصة بإخلاء سبيلها في القضية التي لا تزال متداولة حاليًّا.

ووصفت الاتهامات جميعها، التي وُجهت إليها، عبر حساباتها في مواقع التواصل بأنها "كيدية" وتهدف إلى "تشويه سمعتها والنيل منها".

وعدَّت المحتوى الذي تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن إطار مهنتها بوصفها عارضة أزياء، وهي عضوية رسمية موثقة ومعتمدة من قبل نقابة عارضات الأزياء في مصر، على حد تعبيرها.

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وأضافت: "الهدف الأساسي من هذا المحتوى هو الترويج لمنتجات الموضة للسيدات، مثل الملابس والإكسسوارات التي تُرتدى بشكل طبيعي في الأماكن العامة، بعيدًا كل البعد عن أي تحريض على الفساد أو نشر محتوى غير لائق أخلاقيًّا ومجتمعيًّا"، حسب ما قالت.

وتابعت: "هناك من يسعى إلى إسقاط الناجحين بسبب الغيرة والمنافسة غير الشريفة".

وواصلت قائلة: "أُخْلِي سبيلي تمهيدًا للحكم النهائي بالبراءة بإذن الله من التهم الباطلة جميعها التي وُجهت إليّ، وهو ما يثبت صحة موقفي ونزاهة سمعتي".

وكانت جهات التحقيق في مصر قررت، أول أمس الخميس، إخلاء سبيل البلوجر روكي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 200 دولار أمريكي)، بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.