تجاهلها في ذروة أزمتها الصحية.. مصطفى كامل يعتذر لأنغام

استغل مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر النقابة بالقاهرة لإعلان انتهاء أزمة منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، ليوجه رسالة اعتذار قوية ولافتة إلى الفنانة أنغام التي تعالج حاليًّا في ألمانيا وخضعت لأكثر من جراحة مؤخرًا.

وتعرض كامل، بصفته كنقيب، إلى انتقادات حادة وعنيفة إثر إعلانه عدم تواصله مع المطربة المصرية الشهيرة بحجة أنها "لم ترد على رسائله في فترة سابقة حين مرت بأزمة مماثلة".

واعتبر نشطاء أن موقفه لا يعكس التزامه المفترض"أخلاقيًّا ومعنويًّا ومهنيًّا" كنقيب للموسيقيين يناط به تقديم الدعم النفسي لأعضاء النقابة، ولا سيما في حال حدوث أزمة صحية خطيرة تعاني منها نجمة بحجم أنغام.

وقال كامل :" أتقدم بخالص أمنياتي الطيبة لأختي وصديقتي وحبيبتنا الفنانة الكبيرة أنغام، وأدعو لها بالشفاء العاجل، ربنا يرجعها بألف سلامة"، مضيفًا في ختام المؤتمر:" عفا الله عما سلف من أي تصريحات كانت بيننا، ربنا يجيبك بالسلامة يا أنغام".

وسبق أن أوضح نقيب الموسيقيين في تصريحات تلفزيونية قبل أكثر من أسبوع أنه "أرسل لأنغام رسالة نصية عبّر فيها عن رغبته بالاطمئنان عليها، لكنها تجاهلت الرد، رغم أنها قرأت الرسالة".

وأضاف: "أنا لم أطلب منها مالًا حتى تتجاهلني بهذا الشكل"، في إشارة إلى أن تصرفها لم يكن مبررًا من وجهة نظره.

وأوضح كامل أنه كنقيب مطلوب منه أن "يكون على تواصل دائم مع الجميع، لكنه أشار إلى وجود حدود عندما يتعلق الأمر بالتقدير الشخصي"، قائلًا: "يجب أن يكون هناك احترام وتقدير متبادل".

يذكر أن الإعلامي المصري محمود سعد كشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحًا أنها تتماثل للشفاء، وإن كان ببطء وصعوبة، لكن من المقرر خروجها من المستشفى الذي تعالج فيه بألمانيا في غضون أيام.

وردًّا على تساؤلات متابعيه له حول حقيقة خطورة حالة أنغام بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين، أوضح سعد أنه "أجرى اتصالًا بأنغام وهي أفضل الآن لكن جراحة البنكرياس وإزالة كيس دهني عملية كبيرة وصعبة والتعافي يستغرق وقتًا".

وأضاف في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أن "الأزمة ليست بسيطة لكن أنغام تتحسن تدريجيًّا وقريبًا تطمئن جمهورها بنفسها"، حسب وصفه.

ومن ناحيتها، أكدت الإعلامية المصرية سهير جودة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها أنغام مؤخرًا أكدت عدم وجود أورام خبيثة على البنكرياس.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، من المنتظر نقلها قريبًا من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، في مؤشر على بداية تحسن حالتها الصحية.