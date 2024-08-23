لقي مواطن يمني مصرعه بعد انهيار صخرة ضخمة فوقه، في مديرية "الحشاء" التابعة لمحافظة "الضالع" جنوبي اليمن، وما يزال طفله البالغ 7 أعوام محتجزاً أسفلها.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن "أسرة مكونة من 8 أشخاص احتمت بصخرة ضخمة، خلال هطول الأمطار الغزيرة في قرية (الجول) وبعد توقف الأمطار خرج 6 منهم لمشاهدة السيول".

وأضافت المصادر، أن "الصخرة انهارت بشكل مفاجئ على الأب الذي لقي حتفه فوراً، فيما ناشد سكان القرية السلطات للتدخل وإنقاذ الطفل.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية، منذ ما يقارب الأسبوع، أمطاراً غزيرة أدت إلى تدفق سيول جارفة تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات وخسائر في الأرواح.