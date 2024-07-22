قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل خمسة متهمين بالتعدي على الإعلامية المصرية نهاوند سري، مذيعة قناة النادي الأهلي، على خلفية اتهامها لهم بالتعدي عليها داخل أحد المولات الشهيرة بمحافظة الجيزة.

وجاء إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم، مع استمرار التحقيقات.

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وحررت المذيعة نهاوند سري، محضرًا بقسم الشرطة اتهمت فيه أفراد أسرة بالتعدي عليها بالضرب بعد مشادة كلامية بسبب وجود أطفال داخل السينما، وانزعاجها من بكائهم خلال مشاهدة فيلم رعب للكبار فقط، وتعرضها لبعض الإصابات أسفل الرقبة، واحتجازها داخل السيارة ومنع تحركها، بحسب البلاغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة، وكشف أحد شهود عيان الواقعة، أن المجني عليها تدخلت ودافعت عن شاب، لتتحول المشاجرة معها.

واعتدى عليها المتهمون ومنهم سيدات، ووجهوا لها شتائم بألفاظ خارجة، ثم هددوها بانتظارها بمواقف السيارات لاستكمال التعدي عليها.

وأوضح شاهد العيان أن المجني عليها لم تظن أنهم سينتظرونها، وفور خروجها من السينما هشّموا سيارتها، دون أي تدخل من أفراد أمن مركز التسوق للدفاع عن المذيعة.