تدهور الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي ودخوله المستشفى مجددًا

تعرض الفنان المصري عمرو محمد علي لمُضاعفات صحية نُقل على إثرها إلى أحد المُستشفيات المُتخصصة في علاج مرض التصلب المُتعدد، من أجل استكمال علاجه، وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، بعد أن تدهورت حالته الصحية مجددًا.

وكان الفنان عمرو محمد علي قد وجه استغاثة سابقة بتوفير العلاج له من خلال أحد المُستشفيات المُتخصصة في علاج مرض التصلب المُتعدد، واستجابت له الجهات المعنية في مصر، حتى استقرار حالته الصحية وعودته إلى منزله.

وتدهورت حالته الصحية من جديد بسبب الامتناع عن تناول الأدوية، وشعوره باليأس من تحسن حالته الصحية، مما أدى إلى دخوله المستشفى مرات عديدة خلال الشهور القليلة الماضية.

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يُشار إلى أن "هاني" شقيق عمرو محمد علي، طالب، في وقت سابق، وناشد الجهات المعنية، بتقديم المُساعدة لشقيقه لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن أعلن أن تكاليف علاجه تتخطى 30 ألف جنيه شهريًا.

وقال حينئذ إن رحلة استشفائه ستكون أسرع خارج مصر، وذلك بعد أن أعلن عن مرور شقيقه بحالة نفسية سيئة، هذا إلى جانب مُطالبة والدة الفنان المصري الجمهور والناس بالدعاء له، خلال الساعات القليلة الماضية، تعقيبًا على أزمة تدهور حالته الصحية، ودخوله المستشفى من جديد.