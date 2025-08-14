في فيلمه الوثائقي الجديد.. كانييه ويست يكشف معاناته النفسية

ظهر مغني الراب كانييه ويست في إعلان ترويجي جديد لفيلمه الوثائقي القادم "باسم من؟"، حيث اعترف لأول مرة بأنه توقف عن تناول أدويته لعلاج اضطراب ثنائي القطب.

ويظهر الإعلان لحظات مثيرة للجدل، منها تفاعل كيم كارداشيان، زوجته السابقة، مع اعترافه، حيث قالت باكية: "لم تكن شخصيتك هكذا قبل بضع سنوات!".

كما أضاف ويست: "أفضل الموت على تناول الأدوية… إما أن يدمروني أو أدمرها أنا… أنا أشبه بالمازوخي… أكتب ما أريد وقتما أريد!".

ويعرض الإعلان لقطات متنوعة من حياة ويست، تشمل لحظات صعبة على صعيده الشخصي والمهني، وارتداءه قميصا يحمل شعار "حياة البيض مهمة"، بالإضافة إلى لقطات تُظهر صراعاته النفسية وتناوب الانتصارات والانهيارات خلال مسيرته.

ويحكي الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه نيكو باليستيروس، قصة حياة ويست على مدار ست سنوات من التصوير، مستعرضا مسيرته الفنية، وتجاربه الشخصية، وتأثير اضطرابه النفسي على حياته وعلاقاته. ويحتوي العمل على أكثر من 3000 دقيقة من "اللقطات الخام" التي لم تُعرض سابقا.

وأثار الإعلان تباين ردود فعل الجمهور، حيث أعرب بعض المعجبين عن تفاؤلهم بأن الفيلم قد يسلط الضوء على الصعوبات النفسية ويقدم رسالة دعم لمن يعانون مشاكل مشابهة، بينما أشاد آخرون بالجانب الفني والدرامي للفيلم ووصفوه بأنه "عمل فريد ورائع".