لأول مرة.. جينيفر أنيستون تتحدث عن طلاقها من براد بيت

اعترفت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون بأنها لا تزال تعاني من آثار طلاقها من الممثل براد بيت، رغم مرور نحو عقدين على انفصالهما الذي شغل وسائل الإعلام عالميًا.

وكانت علاقة الثنائي تُعدّ من أنجح زيجات هوليوود عند زواجهما في 29 يوليو 2000، قبل أن يصدمَا الجمهور بإعلان انفصالهما في يناير 2005، ليتم الطلاق لاحقًا في العام نفسه.

وفي مقابلة مع مجلة "فانيتي فير"، وصفت بطلة مسلسل "فريندز" تلك المرحلة بأنها أشبه بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، مؤكدة أنها أخذت الانفصال على محمل شخصي، خاصة مع الاهتمام الإعلامي المكثف الذي أحاط بالحدث.

وأوضحت الخبيرة القانونية روزا ألكسندر، في حديث لـ"ذا ميرور"، أن الطلاق يُعدّ ثاني أكثر الأحداث المرهقة في حياة الإنسان، مشيرة إلى أن التجربة تصبح أكثر قسوة عندما تُعرض تفاصيلها أمام الرأي العام، ويخضع أصحابها لأحكام الغرباء.

وأضافت ألكسندر أن "عملية الطلاق تكشف أعمق الجوانب الشخصية، وأحيانًا حياة الأطفال؛ ما يزيد من الضغط النفسي".

أخبار ذات علاقة براد بيت يتحدث عن علاقة جينيفر أنيستون الجديدة

وقدّمت جينيفر أنيستون نصيحة للمقبلين على الطلاق قائلة: "انهضوا وواصلوا المسيرة"، فيما شجعت ألكسندر على اللجوء إلى الدعم العلاجي وإبلاغ بيئة العمل لتخفيف الأعباء خلال تلك المرحلة.

واختتمت الخبيرة بقولها: "رغم أن الطلاق سيبقى تجربة صعبة، فإن الدعم المناسب يمكن أن يجعلها أقل قسوة، حتى لشخص مرّ بتجربة مثل جينيفر".