تزايد معدلات إصابة الأطفال باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الأرجنتين

قال أطباء نفسيون من مستشفى "Clínicas" في الأرجنتين، إن أكثر من 10% من الأطفال في البلاد يعانون من من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه "TDAH"، وفق ما أفادت به صحيفة "La Arena" الأرجنتينية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "تيلام" عن الطبيب النفسي أونجيني قوله، إن "الاضطراب يتم تشخيصه عادة في مرحلة الطفولة قبل سن الثانية عشرة، عندما تبدأ فترة المدرسة، حيث تلاحظ الاختلافات فيما يتعلق بالاقتران، ولكنها تحدث أيضًا في مرحلة البلوغ".

وأضاف أونجيني، أن "من بين العلامات الدالة على الاضطراب هي صعوبة الانتباه إلى التفاصيل في المهام التي يتعين القيام بها، والحفاظ على الانتباه حتى في الأنشطة الترفيهية، وعدم الاستماع أو "التواجد في عالم آخر" على الرغم من عدم وجود شيء يشتت الانتباه".