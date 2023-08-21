تزايد معدلات إصابة الأطفال باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الأرجنتين
قال أطباء نفسيون من مستشفى "Clínicas" في الأرجنتين، إن أكثر من 10% من الأطفال في البلاد يعانون من من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه "TDAH"، وفق ما أفادت به صحيفة "La Arena" الأرجنتينية.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "تيلام" عن الطبيب النفسي أونجيني قوله، إن "الاضطراب يتم تشخيصه عادة في مرحلة الطفولة قبل سن الثانية عشرة، عندما تبدأ فترة المدرسة، حيث تلاحظ الاختلافات فيما يتعلق بالاقتران، ولكنها تحدث أيضًا في مرحلة البلوغ".
وأضاف أونجيني، أن "من بين العلامات الدالة على الاضطراب هي صعوبة الانتباه إلى التفاصيل في المهام التي يتعين القيام بها، والحفاظ على الانتباه حتى في الأنشطة الترفيهية، وعدم الاستماع أو "التواجد في عالم آخر" على الرغم من عدم وجود شيء يشتت الانتباه".
وتابع "كما يشعر المصابون بالغضب والإحباط الشديد إذا اضطروا إلى القيام بأشياء لا يحبونها".
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المصابون صعوبات في التخطيط، واتخاذ القرارات بشكل اندفاعي، ومن العلامات الدالة على فرط النشاط أيضًا، تحريك اليدين والقدمين من جانب إلى آخر دون غرض محدد.
ووفقًا لأحدث الدراسات العلمية، ينتشر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في جميع أنحاء العالم بين 5 و 15% ويختلف وفقًا لمعايير التشخيص المستخدمة وطريقة التقييم ونوع عينة السكان والعمر و مصدر المعلومات، لكنها لا تختلف حسب الثقافة أو الجنسية، بحسب "أونجيني".
وقال أونجيني: "كما أن استخدام التكنولوجيا في مرحلة الطفولة يرتبط بضعف الانتباه، ونقص التحكم في السلوك، وتأخر نمو اللغة، والعجز في الوظيفة التنفيذية، وفقا لمنشور للجمعية الأرجنتينية لطب الأطفال".